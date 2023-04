La situación de Carolina Monje, ex nuera de Ana Obregón, tras conocer la existencia de Ana Sandra

La que fuera pareja de Aless Lequio habría recibido la proposición de la actriz de ser madre Sin embargo, la prensa del corazón asegura que Carolina Monje se negó albergar el nieto de Ana Obregón

Estas últimas semanas, la prensa del corazón ha estado protagonizada casi en absoluto por Ana Obregón y su nieta Ana Sandra. Aunque en un primer momento se creía que la actriz había recurrido a la gestación subrogada para adoptar a un bebé, este pasado martes se confirmó que la pequeña es hija biológica de Aless Lequio. El joven tenía una pareja, Carolina Monje, con la que estuvo desde 2018 hasta su fallecimiento.

La complicada situación de Carolina Monje, ex pareja de Aless Lequio

Beatriz Cortázar, colaboradora de El programa de Ana Rosa, soltó una bomba que nadie esperaba: "en ese momento, Aless deja a una novia, no solo a unos padres". Es decir, Carolina Monje estaba rota de dolor tras la pérdida de su chico. Por lo que se sabe, la relación entre ella y sus suegros era muy buena, pero ahora se dice que se ha enfriado: "sí se habló de que fuese la novia la que hiciera ese último deseo", en referencia a albergar el hijo de Aless Lequio.

"La gente cercana de Carolina transmiten que el deseo de ella era tenerlo con él, era algo que habían pensado juntos", añade la periodista. Beatriz Cortázar ha hablado con el círculo más próximo a la pareja y asegura saber que ambos tenían un proyecto de futuro en común: "ella no quiere tener un hijo en solitario, ese deseo no se ve con capacidad de cumplirlo porque no era lo que habían imaginado".

En resumen, la relación entre Ana Obregón y Carolina Monje se habría enfriado mucho a consecuencia de este encontronazo.