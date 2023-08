Bradley Cooper se abre en canal sobre su adicción a las drogas

El actor llegó a pensar que moriría por la adicción a las drogas que mantenía

El actor Bradley Cooper, que no hace muchos años arrasó junto a Lady Gaga en Ha nacido una estrella, ha sido protagonista de una sincera entrevista en la que se ha pronunciado acerca de una de sus etapas más difíciles. El intérprete ha mencionado la adicción a las drogas y al alcohol por la que atravesó hace muchos años, y de la que ahora se encuentra completamente recuperado.

"En cuanto al alcohol y a las drogas sí, pero nada que ver con la fama", responde Bradley Cooper en relación a esta adicción. En lugar de haber bebido y haber consumido sustancias ilegales por su salto a Hollwyood, el intérprete culpa a otras cuestiones que menciona después.

Pero un anuncio de televisión y varios años trabajando siempre como secundario en cine y en televisión le ayudaron a salir adelante: "tuve suerte. Me puse sobrio a los 29 años y llevo sobrio casi 20. Sentí que había dado un gran paso adelante cuando apareció en un anuncio de ordenadores Dell".

El asunto que casi le hace acabar con su vida y sumirse en una espiral de drogas y alcohol fue una lesión del tendón de Aquiles y el abandono de Alias, serie de la que fue despedido en 2003: en una ocasión, se golpeó la cabeza contra el suelo durante una fiesta porque no soportaba más lo que la gente pensase de él: "siempre me sentí un extraño. Estaba en mi cabeza. Me di cuenta de que no iba a estar a la altura de mi potencial y eso me asustó muchísimo". Menos mal que ahora todo ha cambiado y Hollywood le ha puesto en el lugar que se merece.