Así ha sido la reacción de Adara Molinero al descubrir su cambio físico en 'Supervivientes All Stars'

La transición entre 'Supervivientes 2024' y 'Supervivientes All Stars' ha sido fugaz. Hace tan solo unas semanas que Jorge Javier Vázquez levantaba la mano de Pedro García Aguado como ganador del concurso. Seguidamente, dio comienzo esta edición especial con ganadores y finalistas de la historia del programa.

Una de las primeras expulsadas de esta edición ha sido Adara Molinero. La madrileña participó en la edición del pasado año, pero se dio a conocer por su paso en la casa de 'Gran Hermano'. Durante su primer día de concurso, Adara sufrió un ataque de ansiedad que le impidió tirarse del helicóptero.

Comenzó su participación separada de sus compañeros, durante tres días en los que sopesó abandonar el reality. Sin embargo, la joven decidió continuar, sin ser muy bien recibida por el resto de concursantes. Una de las participantes con quién más ha discutido es Marta Peñate. Al final, estos decidieron nominarla.

La nominación se unió a una reacción alérgica que sufrió, provocándole una hinchazón en la cara. Finalmente, la televisiva fue expulsada el pasado jueves y ahora, ha podido ver su aspecto: "Madre mía, la cara, estoy fatal, qué horror. Pero bueno, no pasa nada, no es para siempre, pasará. Estoy morenita, más desinflada. Y por lo menos me voy con color", decía ante el espejo.

Después, ha podido ducharse en condiciones tras dos semanas en Honduras, algo que ha agradecido. "Este pelo tiene tres kilos de mierda", decía entre risas. "Un gustazo, increíble, me quedaría aquí horas", decía mientras se bañaba sin agua salada y poder "oler bien y estar limpita".