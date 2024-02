Así ha sido la declaración de Bruno, el amigo de Alves, en el juicio al futbolista

El pasado lunes 5 de febrero arrancó el primer día del juicio a Dani Alves, que se extenderá hasta el próximo miércoles 7 de febrero. El futbolista conocerá su sentencia final tras ser acusado de agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022.

Este martes han declarado un total de 19 testigos, entre los que se encontraban varios agentes de los Mossos d'Esquadra, algunos investigadores, amigos de Dani Alves que estuvieron con él el 30 de diciembre de 2022, y Joana Sanz.

Bruno es el amigo que estuvo con el acusado la noche que ocurrieron los hechos: "Somos amigos y tenemos una relación laboral porque trabajé en el club de fútbol Pumas", ha declarado.

El brasileño ha explicado que ese día comieron, cenaron, fueron al bar Nuba a tomar unas copas y después se fueron a Sutton. Todos los desplazamientos los hicieron en coche: "Conducía yo porque Alves había bebido mucho esa noche".

Bruno ha comentado que él hizo la señal para que las chicas fuesen al reservado, y que durante la noche estuvieron bailando "con respeto" y que en ningún momento parecía que las chicas estuviesen incómodas, sino, al contrario: "Se lo estaban pasando muy bien (...) Incluso hacíamos bromas".

Cuando Dani Alves se fue al baño con la presunta víctima, el amigo se quedó con la prima haciendo bromas: "La chica entró al baño después de él (...) Vi salir a Alves y a la denunciante (...) Salió del baño y estuvimos en el mismo reservado bailando (...) Él habló conmigo, después se despidieron, me saludó con la mano y su prima me dio un beso en la mejilla".

El amigo de Dani Alves ha explicado que no sabe decir exactamente el tiempo que estuvieron en la discoteca tras los hechos, pero que estuvieron "un rato dentro". Tras ser preguntado por el motivo por el que se marcharon, ha respondido que "no había motivo, era tarde, bebimos mucho (...) Marchamos juntos en coche conduciendo yo (...) Lo dejé en casa y luego me fui a la mía".

En la primera declaración, Bruno comentó que el futbolista brasileño estaba mal de la barriga y que ese fue el motivo por el que se fueron rápidamente. Ahora ha asegurado que no fue así, que se trató de un problema de traducción.

Al día siguiente, el 31 de diciembre, también quedaron Alves y Bruno, pero no comentaron nada de lo que ocurrió la noche en Sutton: "Había visto cosas en las noticias, pero no le dije nada porque estaba cansado. Le di su espacio".