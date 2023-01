Shakira y Piqué no habrían roto hasta después de grabar su colaboración con Bizarrap

La letra habría sido aún más fuerte: "quitamos cosas" Sale a relucir un detalle imprescindible para comprender aún más la última canción de Shakira

Es más que evidente (no, no voy a hacer la broma con Clara) que la sesión número 53 de Bizarrap con Shakira es todo un fenómeno musical. Si bien se esperaba alguna que otra puya de la artista colombiana hacia el que fuera jugador del F.C. Barcelona, Gerard Piqué, los ataques han ido más allá y la cantante no se ha contenido en absoluto. Keityn, uno de sus compositores, ha dado detalles acerca del proceso de escritura, y por fin sabemos en qué momento se dio forma a los lyrics del tema.

"La letra fue de Shakira y mía. Ella me dijo: quiero esto esto y pin, salía solo (...). Pero Shakira tenía claro que quería que tuviera su sello personal", ha admitido el compositor de tan solo 26 años. Para dar forma a la letra, pasó 3 días en la casa que Shakira tiene en Barcelona, y otras 2 semanas en casa dándole vueltas a la forma final.

Lo más sorprendente de la sesión número 53 de Bizarrap con Shakira es que se escribió antes de que la ruptura de la pareja se hiciera oficial: "tanto esta como su anterior tema fueron escritos antes de que dejara a Piqué".

En resumen, "hay una base de todo, y es que Shakira siempre te va a cantar lo que siente (...). Ella quería ir con despecho, desde que sacamos Monotonía". Y sí, Keityn también ayudó a la cantante a escribir Te felicito.