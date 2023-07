Shakira, harta de la pandilla de Clara Chía, se enfrenta a sus insultos

La cantante estaría cansada de los calificativos que recibe de las amigas de Clara Chía

Ni siquiera viviendo a miles de kilómetros de distancia, Shakira logra olvidarse por completo de Gerard Piqué y su novia actual, Clara Chía. Según publica La Razón a través del portal Egos, Clara Chía no es la única que cuenta con un mote ('la empleada de papá', de parte de los hijos del que un día fuera matrimonio). Las amigas de Clara llaman a la colombiana con apodos despectivos e insultantes que han terminado cabreando a la artista.

Según la información publicada en el citado periódico, las amigas de Clara Chía se dirigirían a ella en público con palabras como bruja, vieja o menopáusica. Y Shakira se habría enterado, porque parece que le habría dicho a su ex marido que no tolera más faltas de respecto de su actual pareja y de su pandilla: si los insultos y calificativos no cesan, y la gente se los hace llegar, tomará medidas contra ellas.

Por su parte, Clara Chía le habría pedido al ex jugador del F.C. Barcelona que sus dos hijos la dejasen de llamar 'la empleada de papá', el molesto mote que ha recibido de los pequeños.

En resumen, una página más en este culebrón que parece no tener fin, en el que Shakira y Gerard Piqué, una vez más, exponen de forma pública a los dos hijos que comparten. Además, en esta ocasión es tercera en discodia Clara Chía, la pareja del ex futbolista. ¿Tendrá esta historia un desenlace feliz?