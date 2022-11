Shakira copia a Dua Lipa y no actuará en el Mundial de Qatar 2022

La cantante colombiana sigue los pasos de Dua Lipa y Rod Stewart ¿Quiénes serán los responsables de actuar en Qatar en la ceremonia de apertura este domingo?

Shakira no estará en Doha en la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar 2022 tal y cómo se había confirmado hace escasos días. La cantante colombiana ha seguido los pasos de Dua Lipa y Rod Stewart y ha declinado la oferta de actuar frente a más de 60.000 espectadores en el estadio Al Bayt.

Adriana Dorronsoro, periodista y colaboradora de El programa de Ana Rosa, ha sido la encargada de comunicar a la audiencia la inesperada noticia: "me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, aunque no me confirman si tienen algún papel a lo largo del Mundial". Es posible que la artista, en vista del revuelo formado tras el anuncio de su nombre en este evento, haya decidido evitar nuevas polémicas tras su separación de Gerard Piqué.

No obstante, Dua Lipa, Rod Stewart o Ibai Llanos son tan solo algunos de los famosos que han decidido darle la espalda al Mundial de Qatar 2022 por estar incumpliendo de forma constante los derechos humanos. A pesar de que el Gobierno del país se había comprometido con la FIFA en ser una competición abierta y tolerante, decenas de personas murieron en la construcción de los estadios, y continúa la represión contra las mujeres y el colectivo LGTBIQ+.