¡Shakira cambia de planes con su viaje a Estados Unidos!

La colombiana ha decidido modificar su fecha de traslado a Estados Unidos Así lo ha compartido en sus redes sociales

Shakira tenía en mente la mudanza a Estados Unidos en Semana Santa, una decisión que no era bien vista por los Piqué pero que en principio venía motivada por el estado de salud de su padre.

Eso sí, la sorpresa ha saltado durante la mañana de hoy y la colombiana ha aparecido en el aeropuerto de Nueva York acompañada de sus dos hijos. Lo ha compartido en sus redes sociales.

Shakira with her kids, Milan and Sasha, on their way to NYC! 🗽🇺🇸 pic.twitter.com/XNKwYFjdhn