Una sesión de striptease en una residencia de ancianos termina con una anciana sufriendo un infarto

La influencer que lo organizó dijo que no esperaba que la situación terminara así Ha ocurrido en Cartagena de Indias, Colombia

Nadia Cartagena es una influencer de Cartagena de Indias, Colombia. Allí, ha tenido una peligrosa idea que se ha vuelto muy polémica: realizar una fiesta erótica en un geriátrico de su ciudad. La historia se ha saldado con una mujer mayor infartada.

En las imágenes que la propia influencer ha difundido se puede ver a varios bailarines eróticos, mientras que algunos ancianos comían comida y disfrutaban de los bailes sensuales de los expertos en este tipo de danzas tal y como explica el diario El Heraldo de Colombia.

“Hoy realicé una fiesta erótica para los adultos mayores y me llevé el susto más grande de mi vida, porque no esperé que sucediera lo que pasó y la verdad es que lo siento mucho, solamente quería brindarles un rato de diversión y no me esperaba esa situación, así que yo quiero que ustedes opinen sobre la situación”, aseguraba la influencer llorando.

Esto ha generado una gran polémica en el seno del país, donde muchos aseguran que no era el tipo de fiesta que debería haberse celebrado: "Nadia, te pasaste, está bien que hagas una fiesta con mayores, pero de esta temática no".