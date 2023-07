El duro zasca de Ibai Llanos a Feijóo después de las Elecciones

Tras las elecciones generales del 23 de julio, el streaming tiene algo que decirle al líder del PP

Las elecciones generales del 23 de julio se han saldado con un resultado de lo más inesperado. El PP habrá ganado, pero es prácticamente imposible que forme gobierno aún con el apoyo de Vox, UPN y Coalición Canaria.

Y es el PSOE el que tendrá que intentar articular una alternativa, después de haber vencido a todas y cada una de las encuestas publicadas durante la campaña.

En este contexto, un usuario llamado @jnavarretee28 expuso en Twitter una posibilidad: "lo más justo es que en la próxima Velada del Año se den Sánchez y Feijóo. Hazlo Ibai".

E Ibai Llanos no tardó en responder a este comentario, y de paso, lanzar un zasca al líder del PP desde su particular sentido del humor: "a dos semanas de la Velada, Feijóo se borra".

Evidentemente, el streamer vasco se refiere a la ausencia de Feijóo en el debate a 3 entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abacal. Muchos son los que exponen esta 'no' presencia a su mal dato en las urnas el pasado domingo.

a dos semanas de la velada feijoo se borra — Ibai (@IbaiLlanos) July 23, 2023

El tuit de Ibai Llanos ha sido tan bueno, que cientos de comentarios no han dudado en darle like y en responderle. Más de 3.400 retuits y más de 33.000 'me gusta que han demostrado una vez más que Ibai sí que tiene el apoyo del público. Ahora bien, ¿os imagináis una Velada del Año protagonizada únicamente por la clase política? Al menos yo, no me la perdería.