Los seguidores de Karlos Arguiñano, sorprendidos por esta anécdota que ha contado

El cocinero estaba preparando conejo al romero con manzanas, mientras recordó esto que le ocurrió en la infancia "Viendo a los animales me acuerdo de nosotros"

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más conocidos de nuestro país, en parte, gracias al trabajo que hace en Antena 3 cada día con el programa Cocina abierta. Y esta semana, como viene siendo habitual en él, ha vuelto a contar una divertida anécdota mientras preparaba un delicioso plato de conejo al romero con manzanas. Una receta saludable que podemos hacer en casa en pocas horas y que le recordó a algo que le ocurrió en su infancia.

La anécdota que contó Karlos Arguiñano en Cocina abierta

En este relato, comentó que viendo a los animales, se acuerda mucho de las personas, porque para él somos otro tipo de animal: "no si alguna vez os he contado que yo tenía dos cerdas, navarras, extraordinarias, tenían un aspecto... Una era gordita y otra larga, larga. Y pensé... Las voy a tener que cruzar, porque me daba pena que las dos hembras estuvieran solas allí. Y traje un macho".

¿Qué sucedió con el macho? "¡Qué nervios, qué nervios cuando vio a las dos hembras! Como diciendo: '¿Pero las dos para mí?' Pues sí, Karlos Arguiñano es así de generoso y te ha puesto las dos hembras para ti".

Y acto seguido empezó a sorprender a los espectadores por el tono que iba tomando la historia: "estaba con mi padre, los dos. Viendo, claro, los dos éramos hombres. Asustados del nervio que tenía el macho del cerdo: sacaba una cosa así, como un estilete". ¿A qué se refiere? Con las manos marcó como una medida de 50 centímetros, por lo que te puedes hacer perfectamente a la idea...