El secreto mejor guardado de Ester Expósito e Ibai Llanos

La actriz ha confesado junto al streamer vasco cuáles son sus miedos A Ester Expósito le encantan los tiburones blancos, "no otros"

Ester Expósito es una de las actrices españolas más exitosas a nivel internacional tras su triunfal paso por Élite, una serie juvenil que ha hecho historia en Netflix. A principios de diciembre estrena Venus, una película de Jaume Balagueró en la que interpreta al personaje protagonista, pero antes, ha hablado largo y tendido con Ibai Llanos, el popular streamer vasco, y ambos han confesado cuáles son sus mayores miedos (y por qué se sienten atracción).

"Un sueño que tengo que no me puedo morir sin hacer y que no tiene nada que ver con lo profesional. A mí me apasionan desde pequeña los tiburones blancos. Los blancos, no otros. Y yo tengo que ir a verlos alguna vez en mi vida encerrada en una jaula", asegura Ester Expósito, quien añadía que su Instagram está repleto de tiburones blancos gracias al algoritmo.

Eso sí, a la intérprete le dan pavor las arañas: "pero a la vez si hay una siempre me acerco a mirarla. Me aterran las arañas pero mi algoritmo también están lleno de vídeos de arañas". Este miedo es ajeno para Ibai Llanos, quien se siente auténtico terror cuando tiene cerca una rata: "de pequeño vi una rata en el taller de mi abuelo y me quedé...". Ahora bien, lo que más teme es el ascensor: "cuando me monto en uno, me santiguo. Yo creo que de pequeño me quedé encerrado, no sé qué me pasa con los ascensores. Es que los de Barcelona son muy mierda en general, ¿no?".