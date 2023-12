Sebastián Yatra, ¿a punto de volver con su ex Tini tras romper con Aitana?

La prensa argentina apuesta por la reconciliación entre Tini y Sebastián Yatra

La prensa argentina ha sorprendido una vez más al crear el rumor de una posible reconciliación entre Sebastián Yatra y Tini, una relación que volvería a nacer después de que el colombiano rompiera semanas atrás con Aitana Ocaña. Él mismo fue el encargado de confirmar a la prensa que lo único que le mantiene unido a la catalana es una muy buena amistad: "nos queremos mucho. Somos y seremos grandes amigos en la vida. Ahora mismo estamos los dos solteros, cada uno vive su vida".

Evidentemente, Aitana tuvo que hablar a la prensa y confirmar la ruptura, asegurando también ella que Sebastián Yatra es uno de sus mejores amigos "y lo va a seguir siendo". Sin embargo, no sabemos cómo le sentará a la cantante, que acaba de anunciar su primer concierto en el Santiago Bernabéu, que su ex novio pueda volver con Tini, su ex pareja más reciente antes de empezar a salir con Aitana.

Al menos eso dicen varios medios argentinos como Socios del espectáculo, en el que la periodista Paula Varela asegura que "estamos hablando del nuevo viejo romance de Tini y Sebastián Yatra. Sería un retorno (...). Cuando dan fechas precisas es por algo, porque Yatra está abriendo otra puerta".

La colaboradora de televisión añade, además, que "vienen teniendo charlas desde hace tiempo, incluso antes de que ella rompiera con el futbolista".