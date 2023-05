Sebastián Yatra habla sin tapujos sobre cómo es su relación con Aitana

La pareja no ha hecho oficial su relación Los artistas se han convertido en una de las parejas del momento

Aitana y Sebastián Yatra se han convertido en una de las parejas del momento. Aunque los artistas no han oficializado su relación, está más que demostrado que ambos están saliendo desde hace varios meses. Ambos se centran en hablar de su carrera artística y han decidido no hacer referéncias sobre su vida personal.

Ahora, Yatra ha concedido una entrevista a 'Vanity Fair España' en la que ha hablado sobre sus éxitos, además, de su relación con la exconcursante de Operación Triunfo. El colombiano ha comentado que está viviendo un buen momento tras lanzar al mercado 'Vagabundo' y ser coach en 'La Voz Kids', pero también está alegre en su vida privada.

Sobre la relación con Aitana, el artista colombiano ha comentado que está viviendo "todo como muy naturalmente". A pesar de que ninguno de los dos ha hecho oficial su relación, han dado a entender que están juntos: "Es bonito vivir las cosas sin exponerlas, pero tampoco escondiéndolas. Vivir escondido sería darle demasiada importancia a los medios o a las fotos y vivir dentro del chisme".

El pasado marzo se filtró una fotografía de los artistas besándose, algo que acabó de confirmar la relación: "Uno vive la vida naturalmente, como Jim Carrey en El show de Truman, pero dándose cuenta de todo lo que pasa alrededor. No es que no me entere, pero a mí no me molesta porque soy muy tranquilo".

Sebastián Yatra es consciente de que al ser cantante, su vida privada es de interés para el público: "Lo entendí desde el principio". Además, el artista ha comentado que su madre ya le preparaba por si llegaba a pasar esto algún día, y ha recordado lo que le decía: "Si quieres ser cantante vas a tener una vida pública, entonces tienes que tratar bien a todo el mundo y entender que te estás exponiendo".