Sarah Jessica Parker, más sincera que nunca sobre la adicción de Robert Downey Jr

"Estaba cabreada y avergonzada", asegura ahora la actriz

Mucho se ha hablado de los problemas con las drogas y el alcohol que sufren muchos actores y actrices de Hollywood. En el caso de Robert Downey Jr., no es la primera vez que el actor habla de sus problemas con la adicción a algunas sustancias como las drogas y el alcohol, pero sí que sorprende leer las declaraciones que ha hecho su ex pareja, Sarah Jessica Parker, con quien estuvo durante más de 7 años, hasta 1991.

La intérprete se ha abierto en canal en una entrevista con The New Yorker y ha explicado que ella no consumió drogas y que no bebía alcohol en grandes cantidades porque "no lo vio necesario". Sin embargo, sí que admite haberse sentido como una madre con Robert Downey Jr. a pesar de tener en aquel entonces tan solo 22 años: "la gente a su alrededor me trataba con desdén, pero le di estabilidad e intenté mantener constante un latido que le permitiera llegar a tiempo a todos los sitios. Eso me hizo estar cabreada y avergonzada".

Cuando rompieron en 1991, los más asiduos a la prensa del corazón norteamericana recordarán unas palabras que pasarán a la historia de Hollywood: "rezaré para que no te mueras".

Finalmente, tras pasar varios meses en prisión en 1997 y dejarse ayudar por profesionales, Robert Downey Jr. consiguió rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad. Posiblemente, sin Sarah Jessica Parker nunca hubiéramos conocido su espectacular Iron Man.