Sara Carbonero y la publicación de Instagram que ha generado preocupación a sus seguidores

Sara Carbonero quizás no se encuentre muy activa en redes sociales, pero cuando aparece, sus mensajes generan muchos comentarios. Es lo que ha ocurrido con la última publicación de la periodista deportiva, quien se ha abierto como nunca delante de más de 3 millones de seguidores, provocando al mismo tiempo una gran ola de preocupación acerca de su estado anímico y de salud.

La comunicadora ha escrito en su cuenta de Instagram una emocionante e intensa reflexión personal acerca del balance de los últimos años, desde que le detectasen cáncer de ovario allá por el año 2019. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido una parte del mensaje en la que lejos de tranquilizar, preocupa: "gracias, vida, porque aunque estos años no me das mucha tregua y me estás retando fuerte, el aprendizaje no sería el mismo sin tanta piedra".

En muy pocas horas, la publicación de Sara Carbonero se ha llenado de mensajes emocionantes hacia ella, cargados de amor y de cariño. Su ex pareja Matías Prats Jr. también ha pasado por la publicación para escribirle un comentario: "siempre consigues emocionarme". A él, y a sus millones de followers quienes ya han dado like en casi 110.000 ocasiones.

Desconocemos las razones que hay detrás de una publicación como esta, pero desde aquí mandamos todo el cariño a Sara Carbonero, una periodista apasionada por su trabajo.