Sandra Golpe revela que fue agredida sexualmente por un violador en serie

"Cogí el metro y había un violador en serie merodeando por ahí" La presentadora de Antena 3 Noticias 1 comparte este suceso

Sandra Golpe es una de las presentadoras de informativos más conocidas de Antena 3, pero no ha sido hasta la entrevista que ha concedido a Diez Minutos que hemos conocido su momento más duro. La periodista explica en esta charla cómo fue la agresión sexual sufrida al salir de trabajar en manos de un violador en serie que aterrorizaba a la sociedad en su momento.

La presentadora de Antena 3 Noticias 1 vive uno de sus mejores momentos a nivel profesional, con audiencias en alza y siendo líderes jornada tras jornada. Así cuenta cómo fue la agresión: "yo llegaba a mi casa, hacía turno de noche, pero no en Antena 3. Cogí el metro y había un violador en serie merodeando por ahí".

Esta pesadilla comenzó nada más entrar al portal de su casa: el violador entró por la puerta tras ella y "me agarró, me amenazó con un cuchillo, me tiró al suelo, me metió en el ascensor, me ató... Fue horrible, pero al menos aquí estoy y lo puedo contar".

Ella, hoy en día, es muy consciente de que sufrió una agresión sexual, motivo por el que considera que tendrá para siempre esa "marca": "de las penas se aprende más que de la victoria, pero eso me hizo mucho más fuerte de lo que ya era", sentencia Sandra Golpe en esta entrevista con Diez Minutos en la que también habla de su vida profesional.