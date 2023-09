Sandra Barneda confiesa que Bertín Osborne se sintió atraído por ella

El presentador ha sido relacionado con una gran cantidad de mujeres Entre ellas Arianne Brown, Ana Obregón o Mar Flores

Bertín Osborne se ha casado en dos ocasiones, la primera con Sandra Domecq, y la segunda con Fabiola Martínez. Con la última se separó en enero de 2021. A pesar de eso, el madrileño ha sido relacionado con una gran cantidad de mujeres, entre ellas Arianne Brown, Ana Obregón, Mar Flores...

Una de las últimas es Gabriela Guillén, una joven empresaria de 36 años con la que ha mantenido un romance y con la que espera un hijo, pese a que Bertín aseguró que el embarazo no fue "buscado ni deseado, sino un accidente". El presentador se convertirá en padre de su sexto hijo a los 69 años.

Además, en los últimos días Encarna Navarro, una exconcursante de 'Operación Triunfo', aseguró haber tenido una relación con el presentador durante quince años. Tras sus declaraciones, este miércoles ha salido a la luz una entrevista de 'Lecturas' a Fabiola Martínez que ha hablado de las infidelidades del madrileño.

Ahora, Sandra Barneda ha sorprendido a todos confesando que Bertín se había sentido atraído por ella: "Yo con Osborne no he tenido nada, he tenido muy buena relación con él, pero hubo un momento que él sintió atracción por mí… él lo intentó a su manera, bien, invitándome a su finca y le dije que no, gracias. ¡Y ya está! no pasa nada, pero sois unos traidores y no pienso decir nada ni contar nada en ningún vídeo más".