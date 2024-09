'Me salvó la vida': Mercedes Milá confiesa por qué abandonó Gran Hermano

Mercedes Milá fue en su momento uno de los rostros más conocidos de la televisión española; con valor, una fuerza desafiante y los objetivos claros, la presentadora supo ponerse al frente de un Gran Hermano al que hizo despegar por todo lo alto. Pero todo llegó a su fin hace unos años, y ahora explica el porqué del fin de esa relación.

La presentadora revela que en su momento, el programa de Gran Hermano fue toda una salvación para ella. Después de una mala ruptura con su exmarido, profesionalmente se quedó entre la espada y la pared. Pero Gran Hermano la revitalizó, y le dio para explotar un formato que hizo que tocara el cielo del éxito televisivo a nivel nacional.

No obstante, alrededor de la edición 16 de Gran Hermano, Mercedes Milá empezó a sentir cómo una depresión le impedía disfrutar de su trabajo. De esta forma, la presentadora decidió empezar a ir a terapia en lo que asegura que fue una decisión que 'Me salvó la vida'. Y eso que la propia Mercedes Milá confiesa que ella misma, de primeras, no creía necesitar esa clase de ayuda.

El motivo por el que Mercedes Milá decidió poner así punto y final a su relación con Gran Hermano y dedicarse a sanar su salud mental fue la recomendación de su hermano Lorenzo Milá. 'Empecé a tratarme y ahí encontré la manera, el diagnóstico. El deporte me ayudó muchísimo'. Ahora, Mecerdes Milá es una persona totalmente nueva.