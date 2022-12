Saltan las alarmas sobre la posible infidelidad de Hugo Arévalo a Tamara Falcó según "Fiesta"

El amigo de Íñigo Onieva es la nueva ilusión de Tamara Falcó Según una exclusiva de 'Fiesta' él podría haberle sido infiel

El programa "Fiesta" habría destapado la exclusiva más esperada sobre la Marquesa de Griñón.

Si finalizado el verano el compromiso entre Onieva y Falcó hacía aguas por la infidelidad de él, la marquesa de Griñón podría haber abierto las puertas de su corazón a Hugo Arévalo, un amigo de su ex. Era el programa anteriormente citado el que daba la noticia sobre que Arévalo habría repetido el mismo error con Tamara Falcó que ya cometió Íñigo Onieva hace unos meses.

La polémica no se ha hecho esperar, puesto que el supuesto nuevo novio de la celebridad del momento ni siquiera ha sido aún presentado como tal públicamente. Haya sucedido o no, lo cierto es que Tamara Falcó se mostró muy contundente cuando supo de la infidelidad que cometió Íñigo, pronunciando la famosa frase "Me da igual que hayan sido seis segundo o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, esto se acaba".

A falta de confirmación por parte de los implicados, queda pendiente ver si la relación entre ambos se formaliza o si todo queda en un capítulo más de las polémicas amorosas que envuelven a la Marquesa de Griñón.