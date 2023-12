Salen a la luz nuevos detalles sobre el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas

El vestido que utiliza Cristina Pedroche en las Campanadas es el principal atractivo de esta emisión cada Nochevieja en Antena 3. Millones de españoles sintonizan la cadena durante los últimos minutos del año para comprobar cuál es ese 'look' rompedor con el que la colaboradora y presentadora quiere dar la bienvenida a un nuevo año.

Y en 2023 no va a ser diferente: Pedroche tiene claro que nos conquistará, al menos de la misma forma que ha conquistado a su hija.

"Mi hija lo ha visto y le ha llamado mucho la atención", asegura Cristina Pedroche en Zapeando. En el programa con el que colabora de forma habitual, confirma que "es un vestido tan especial que, lo mismo, esta vez sí os gusta a todos".

Sin embargo, aclaraba que no le estaba permitido decir más: "viendo mi Instagram me voy dando cuenta de que voy soltando cosistas en las que la gente no se fija, pero hay muchas cosas ocultas".

Otra pista del presunto vestido la escuchamos semanas atrás "no es de ningún color que ya haya llevado otros años", lo cual descarta el blanco, el plateado, el dorado, el negro o el rosa. Esto reduce bastante las opciones, pero sigue existiendo una amplia selección de colores disponibles.

Lo estabais deseando 👀



¿Cómo será el vestido de las Campanadas de @CristiPedroche este año? Atentos a las pistas. 😍#NovatoCristinaPedroche



Directo ▶️ https://t.co/HMc1MGEiqX pic.twitter.com/SfrBh9q49A — Antena 3 (@antena3com) December 7, 2023

El Maestro Joao aseguró hace unos cuantos días que cree que el vestido de Cristina Pedroche será rojo, pero claro, no es más que una predicción. Y tú, ¿qué color crees que llevará Cristina Pedroche en las Campanadas de este año?