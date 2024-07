Salen a la luz mensajes de Escassi a su amante poco antes de dar el 'sí, quiero' a Raquel Bernal

Nuevo capítulo del culebrón mediático que se ha generado en torno a la difícil ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. La pareja, que hasta hace poco parecía consolidada, ha decidido seguir caminos separados después de que el jinete se viera involucrado en un supuesto caso de infidelidad.

En relación a esta ruptura, 'Ni que fuéramos Shhh...' ha mencionado unos mensajes que el jockey le habría enviado a una presunta amante antes de casarse en el pasado con Raquel Bernal.

Según se ha dicho en el plató del programa sucesor de 'Sálvame', la supuesta amante, Ruth Bebaque, asegura que "ese día, el de la boda, me estaba escribiendo para pagarme el billete y vernos en Madrid. Era la misma mañana, poco antes de que se casase. Me chocó muchísimo y me quedé en shock. Después se lo dije: '¿cómo que no me has dicho que estabas con otra persona?', pero como si no le importara".

Un testimonio que habrá pillado por sorpresa a Álvaro Muñoz Escassi, aunque no tanto porque Ruth ya confesó en 'Así es la vida' este jueves que durante el tiempo que habló con el jinete, él le mandaba mensajes impropios para una persona que estaba a punto de darse el 'sí, quiero'.

Fueron tres meses de historia en los que ambos hablaban prácticamente todo el día: "fue como una mini relación", asegura Ruth Bebaque acerca de esta historia.