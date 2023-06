Sale a la luz toda la verdad sobre la relación entre India Martínez y Sergio Ramos

En el pasado, ambos fueron relacionados por los medios de comunicación

A la prensa rosa le encanta crear relaciones donde no las hay, algo que es muy habitual en el terreno futbolístico, donde se tiende a transformar a los jugadores en personajes públicos con todas las letras.

En el pasado, India Martínez fue vinculada con Sergio Ramos, actual jugador del PSG (por ahora), pero han tenido que transcurrir varios años para que la cantante explique cuál es la verdadera relación que mantiene y ha mantenido con el futbolista andaluz.

"Ha habido momentos en los que me ha preocupado", asegura India Martínez acerca de las ocasiones en las que la prensa le ha convertido en un personaje público. El problema para ella es que siempre ha querido que "me conocieran por mi música (...). Lo que pasa es que cada vez se meten más en tu vida, con quién estás o con quién dejas de estar. No quiero que sepas con quién estoy, con quién me acuesto, con quién me dejo de acostar… quería separar eso de lo profesional. Nunca entré ni entraré en ese mundillo, no quería venderlo", cuenta la cantante a Bertín Osborne en su programa Mi casa es la tuya.

En ese momento, India Martínez ha aprovechado la ocasión para recordar que una vez, una revista tituló una portada con una imagen suya: "la nueva novia de Sergio Ramos". En realidad, era su hermana, por lo que ni tiene ni ha mantenido una relación con el ex jugador del Real Madrid.

Es cierto que finalmente se acabó descubriendo la verdadera identidad de la acompañante de Sergio Ramos, pero el daño ya estaba hecho.