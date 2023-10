Sale a la luz el acuerdo económico al que llegaron Bertín Osborne y Gabriela Guillén por su futuro hijo

Antonio Rossi revela esta información en el programa Vamos a ver

Aunque para muchos el verano haya quedado atrás, las altas temperaturas siguen siendo las protagonistas casi a mitad de octubre. También lo es la futura paternidad de Bertín Osborne a sus 69 años de edad, artista y presentador que será padre de un hijo junto a Gabriela Guillén a pesar de que la relación terminase de forma abrupta meses atrás.

Paloma García Pelayo aseguró que Bertín Osborne está preparado para pedir una prueba de paternidad: "han pasado varios meses, lo ha reflexionado, me consta que es una decisión por lógica familiar. Se lo debe a su familia, a sus hijas, hijos, Fabiola... Está decidido, pero va a esperar a que ese bebé nazca". Sin embargo, esto no ha hecho más que cabrear a Gabriela Guillén, quien considera que el cantante no se está preocupando por ella ni por su futuro hijo.

Para calmar las aguas, la que fuera pareja ha llegado a un acuerdo económico según ha adelantado en exclusiva Antonio Rossi en el programa Vamos a ver: "hasta donde yo sé, mínimo hay dos transferencias (...). Lo único que sé es que desde el último día que se vieron él ha pagado el alquiler y los gastos de la vivienda de Gaby. Ha pagado, además, una compensación económica dada su escasa rentabilidad a la hora de ejercer su profesión, ya que ha tenido con problemas con el embarazo y no podía ejercer con normalidad".

El periodista asegura además que Bertín Osborne también se ha hecho cargo de otros gastos relacionados con la clínica que no han transcendido.