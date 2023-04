Rüdiger revela cuál es su kebab favorito en el mundo

El jugador del Real Madrid ha mostrado su lado más personal Rüdiger lo ha explicado en un video para su nueva marca de botas

Hace poco, Antonio Rüdiger ha protagonizado un interesante video para la marca Under Armour con motivo de su llegada a la marca americana. En este divertido spot vemos como el futbolista hace un "unboxing" y va mostrando algunos elementos que le recuerdan a diferentes fases y momentos de su vida.

En primer lugar, vemos como saca una fotografía de la caja, en la cual se lo ve junto a su familia durante sus primeros días como futbolista profesional. "Esta es una foto muy bonita, con mis padres, mi hermano, su mujer... En mi primera temporada de profesional en Stuttgart. La familia es lo más importante para mí, son las personas que más me quieren. Ellos siempre me dicen la verdad, aunque a veces no la quieras escuchar. La familia por encima de todo", afirma el conocido jugador.

Acto seguido, saca un cartel de su barrio de Berlín, donde afirma que "jugaba en la calle" y que lo llamaban "joven Rambo" porque odiaba perder y era bastante salvaje. "Neukölln. Este es mi barrio. Crecí ahí jugando en las jaulas, en esas pequeñas jaulas. Siempre fue duro", asegura Rüdiger.

Además de hablar sobre su infancia en el barrio, también la ha venido a la mente otra cosa: los kebabs. Al parecer, uno de los recuerdos más queridos de su ciudad tiene que ver con el conocido plato turco. Y es que, en el video, Rüdiger afirma que su barrio tiene "los mejores kebabs".