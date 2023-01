Rose Bertram habla por primera vez de Kylian Mbappé ante los medios

La modelo ha hablado ante los medios de comunicación tras todas las informaciones publicadas "Nada de lo que se ha dicho o escrito es verdad" declara ante los medios

Kylian Mbappé es a día de hoy uno de los futbolistas más conocidos y reconocidos del mundo. No obstante, de su vida privada y personal se saben pocos detalles, sobre todo en cuanto a temas de amoríos y relaciones íntimas. Los medios de comunicación franceses e internacionales siempre le intentan emparejar con alguna famosa modelo con la que interactúa por las redes sociales.

La última de ellas ha sido Rose Bertram, quien ahora ha hablado con los medios de comunicación para aclarar todo lo que se ha dicho sobre ella y el futbolista en los últimos meses. “normalmente no respondo a los cotilleos o rumores, pero hay una línea que nunca se debe cruzar. Las últimas semanas, las mentiras sobre mí han causado un enorme daño a mi familia, a mí a todos los que están a mi alrededor” ha comentado.

La misma no se ha quedado ahí y ha declarado que 2023 ha empezado para mí con odio y cyber-bullying. Nada de lo que se ha dicho o escrito es verdad de ninguna manera. La verdad no puede venir de un extraño que no sabe nada sobre mi vida y se esconde detrás de una pantalla. Lo peor es que hoy en día la gente se cree cualquier cosa, sin necesidad de evidencias”.