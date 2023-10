Rosalía y Rauw Alejandro podrían haberse dado otra oportunidad

Rosalía y Rauw Alejandro pusieron punto final a su relación tras tres años juntos Existen varios rumores que avivan una posible reconciliación de la pareja

Hace tres meses que Rosalía y Rauw Alejandro pusieron punto final a su relación tras tres años juntos. La noticia sorprendió a todos los seguidores de la pareja, y es que los artistas presumían de su amor día tras día, incluso anunciaron su compromiso el pasado mes de marzo.

Una de las teorías más comentadas es que el artista puertorriqueño habría sido infiel a Rosalía, aunque ambos desmintieron la información. No solamente eso, y es que Rauw Alejandro se encargó de refutarlo con el tema 'Hayami Hana', donde asegura que puede ser muchas cosas pero "nunca infiel" y le declara su amor eterno a la catalana.

Hace unas semanas que corren los rumores de una supuesta reconciliación entre la pareja. Ahora, según ha informado 'Socialité', los artistas se han reencontrado en Barcelona, donde vivieron juntos durante un tiempo.

Un colaborador del programa televisivo contactó con una persona del entorno de la pareja y aseguró que tiene "todas las pruebas de que se han reconciliado".

No solamente eso, y es que desde el formato aseguran que la pareja podría no haber roto nunca: "Y, además, yo creo que no llegaron a romper nunca. Han estado continuamente en un vaivén y, vamos... La familia es que lo tiene muy claro".

A pesar de todos los rumores sobre una posible reconciliación, ninguno de los dos artistas se ha pronunciado al respecto, así que tendremos que esperar para conocer noticias oficiales.