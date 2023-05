Rosalía desvela cómo fue la original pedida de matrimonio de Rauw Alejandro: "No me lo puedo creer"

La pareja lleva más de tres años de relación Los artistas anunciaron que se iban a casar a través del videoclip de la canción 'Beso'

Rosalía y Rauw Alejandro son una de las parejas más queridas. Durante un tiempo llevaron su relación en secreto, pero después lo publicaron en redes sociales. Fue en noviembre de 2021, en la alfombra roja de los 40 Music Awards cuando el público vio el primer beso delante de cámaras.

La catalana y el puertorriqueño lanzaron 'RR' un disco compuesto por tres canciones que narran sus tres años de relación. En los últimos segundos del tema 'Beso' se puede ver a Rosalía con lágrimas en los ojos: "Ay, dios mío, todo el rímel aquí corrido", dice Rosalía emocionada, mientras enseña su anillo, y añade "Te amo", para besar a Rauw.

Ahora que la pareja ha anunciado su boda, los artistas han explicado cómo fue la pedida: "Nos comprometimos de la manera más bonita que me podía haber imaginado. Fue en la casa de su abuela en la parte de arriba del todo del edificio desde donde se veía todo Puerto Rico", comenta Rosalía.

La catalana ha seguido comentando que hubo fuegos artificiales y que no se lo esperaba. "De golpe empezaste a buscar algo y no lo sacabas. Estaba nerviosa, entonces tampoco me acuerdo de todos los detalles, pero te arrodillaste y pensaba '¿por qué él está haciendo eso?' No me lo puedo creer. No será que me va a dar un anillo'". Inmediatamente, Rosalía se puso a llorar, y no dudó en aceptar la propuesta.