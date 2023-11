Rosa Peral, preocupada por su futuro: "No creo que salga viva de prisión"

La exagente policial fue condenada a 25 años de prisión Peral participó en el homicidio de su pareja Pedro Rodríguez

Rosa Peral fue condenada a 25 años de prisión por el conocido 'crimen de la Guardia Urbana', cometido la noche del 1 de mayo de 2017. Pedro Rodríguez, agente de la Guardia Urbana y pareja de Rosa, fue asesinado por la mujer y por Albert López, el amante de esta. El último fue condenado a 20 años de cárcel.

El crimen está en el foco mediático tras el estreno del documental 'Las cintas de Rosa Peral' y la serie 'El cuerpo en llamas'. Peral se mostró enfadada por las producciones y concedió algunas entrevistas prohibidas, algo que el centro penitenciario Mas Enric no vio con buenos ojos. Desde Instituciones Penitenciarias tomaron medidas legales al respecto, limitando visitas presenciales y llamadas telefónicas durante dos semanas.

El homicidio se ha convertido en uno de los más sonados en los últimos años, debido al triángulo amoroso, al calcinamiento del cuerpo de un hombre, y todo ello entre agentes de policía. Ahora, Carlos Quílez ha publicado el libro 'Condenados relatos', en el que narra experiencias propias junto con relatos de convictos y expresos. Uno de ellos ha sido el de Peral, que ha escrito una reflexión.

La exagente policial ha comentado que la mayoría de personas le conocen por la "cantidad de barbaridades que se han llegado a decir" sobre ella, pero ha asegurado que no es culpable: "¡Soy Inocente! Inocente de urdir ningún plan con el impresentable del asesino (Albert) de mi pareja (Pedro). Inocente de colaborar en esa atrocidad. Inocente, incluso, de desearle tal cosa, ni siquiera a mi peor enemigo, mucho menos a Pedro, el hombre que apostó por mí, al igual que yo por él, aunque su familia se opusiera".

Rosa ha criticado la información de algunos medios de comunicación: "Hasta el día de hoy, la justicia no existe (...) Ya en la época romana, cuando había batallas a las puertas del pueblo, las entretenían con obras cómicas para distraer la atención de la población. Ahora esas obras las crean algunas televisiones, los programas amarillistas y los que no quieren confesar que se han equivocado, arruinándome la vida".

Peral ha vuelto a culpar del crimen a su amante, Albert López, asegurando que su plan le ha salido como él quería: "O soy suya o no soy de nadie (...) ¡No soy ninguna asesina! Albert saldrá antes, pronto podrá salir de permiso, y yo, mientras, seguiré envejeciendo sola en prisión. Le ha salido bien la jugada. Sabía que estando en prisión no sería de nadie más".

La exagente policial se ha mostrado preocupada por su futuro: "Todo lo que ha pasado no me hace pensar en nada positivo. De hecho, no creo que salga viva de prisión. Solo quiero dormir. Ni me ducho, ni me cambio de ropa. Vivo sin esperanza, esperando la muerte".