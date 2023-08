Ronaldinho no se presenta a un juicio en el que le piden más de 56 millones de euros

El ex jugador tenía que asistir a un juicio por presunta estafa con criptomonedas Un nuevo problema legal para el brasileño

Ronaldinho se enfrenta a un nuevo problema legal: después de pasar un largo mes en prisión en 2020 por falsificar un pasaporte para poder entrar a Uruguay, ahora se enfrenta a un juicio junto a su hermano en la ciudad de Brasilia por una presunta estafa de criptomonedas. El que fuera jugador del F.C. Barcelona, sin embargo, no ha asistido a ninguna de las vistas celebradas hasta la fecha pese a estar obligado a ello.

Tal y cómo informa Globo, la acusación apunta que Ronaldinho era socio de 18KRonaldinho, una empresa cuyo objetivo era vender criptomonedas a cambio de devolver a todos los inversores un ingreso del 2% diario. Sin embargo, se bloquearon las cuentas y los pagos nunca llegaron a los clientes tal y cómo se prometió. Ahora, los denunciantes exigen una importante indemnización de más de 56 millones de euros para reponer el daño sufrido.

Quién sí estuvo en el juzgado fue Roberto Assis, hermano de Ronaldinho. En un intento de defensa al brasileño, este aseguró que Ronaldinho no podía estar en la sala porque el vuelo programado no llegó a tiempo. Sin embargo, la Policía puede forzar al ex futbolista a declarar a partir de ahora.

La versión oficial de Roberto y Ronaldinho es que ninguno de los dos estaba vinculado con la empresa: "mi hermano nunca ha sido socio. Fue víctima de esa empresa y sus socios, que utilizaron el nombre y la imagen sin autorización", ha justificado Roberto.