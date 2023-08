Rodolfo Sancho finalmente no viajará a Tailandia a visitar a su hijo: el motivo

Rodolfo Sancho ha decidido no ir a Tailandia por el momento El actor no se encontraría en buen estado anímico

Aún estamos conmocionados por el caso de Daniel Sancho, el joven que asesinó al cirujano colombiano Edwin Arrieta y posteriormente lo descuartizó en un hotel de Tailandia. El joven, hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, está bajo prisión provisional a la espera de juicio en la cárcel de Koh Samui, pero las cosas no pintan nada bien después de que confesase el asesinato a las autoridades del país.

Si bien las primeras informaciones apuntaban a que Rodolfo Sancho viajaría a Tailandia para estar cerca de su hijo, desde el Despacho Jurídico Balfagón-Chippirrás que representa a la familia han confirmado al programa Fiesta que el actor, al menos por el momento, no se trasladará a Tailandia por cuestiones de seguridad:

"Ese viaje en estos momentos no se va a producir. Rodolfo prefiere quedarse en España. Saben que en estos momentos esta semana no es posible verle. Por una cuestión de seguridad, es mejor quedarse en España que ir hasta allí". Además, la letrada Carmen Balfagón confesó poco antes que "no puedes ir a Tailandia si tú no estás bien (...)".

Los reporteros que se encuentran a las puertas de la vivienda de Rodolfo Sancho aseguran, en suma, que "no sale de su casa para nada, únicamente a veces para hacer llamadas, pero en cuanto ve que hay algún vecino fuera que le puede ver o fotografiar con el móvil vuelve a meterse inmediatamente para adentro",