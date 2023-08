Rodolfo Sancho se adelantó al crimen de Daniel: el agorero mensaje que compartió

Edwin Arrieta fue asesinado y descuartizado por el hijo del actor El intérprete hizo un mensaje premonitorio

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia como sospechoso del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta Arteaga el 4 de agosto. La Justicia tailandesa decretó prisión provisional para el joven tras inculparse del crimen.

El fallecido era un cirujano plástico colombiano de 44 años. Se sospechaba que el hijo del intérprete mantenía una relación sentimental con él desde hacía un año. El español confesó que mantenía relaciones sexuales de forma esporádica con él. Según explicó, Edwin le tenía amenazado con difundir fotografías íntimas "para hacer temblar la reputación de su familia".

Carmen Balfagón, la portavoz de la familia Sancho Bronchalo, explicó que el principal objetivo es que Daniel se someta a un peritaje psiquiátrico: "Nos falta el gran interrogante. Tenemos la batalla de poder demostrar si ha habido una motivación suficientemente fuerte en Daniel para cometer este crimen (...) No hay crimen en el que no haya motivación. Queremos que se resuelva todo".

En 2020, Rodolfo concedió una entrevista a 'Hipertextual' con motivo del estreno de la película 'Voces'. Ahora, ha vuelto a salir a la luz por algo que dijo el actor: "Al final, los sustos, los monstruos, etcétera, son algo más lejano, pero es horrible que exista la posibilidad de que algo esté manipulando tu mente para que hagas cosas que tú no has decidido hacer".

El intérprete hizo un premonitorio mensaje sobre su mayor miedo, algo que le podría haber pasado a su hijo Daniel: "Lo que más miedo me da a mí realmente es la pérdida del control, no tener el control sobre la mente de uno mismo (...) Esto es lo que más miedo me da, es algo que no sé describir del todo, pero que me provoca algo muy malo, muy truculento", confesaba.