Rocío Flores reacciona al final de Sálvame: "El pequeño ha ganado al gigante"

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores no ha podido evitar reaccionar a la cancelación Ana Rosa Quintana sustituirá a Sálvame a partir del próximo mes de septiembre

La noticia televisiva más destacada de las últimas semanas ha sido la cancelación fulminante de Sálvame, programa histórico que desaparecerá de Telecinco a partir del próximo 16 de junio, para dar paso desde septiembre a un formato presentado por Ana Rosa Quintana. Son muchas las veces que han reaccionado a esta bomba informativa, pero muchos queríamos escuchar qué pensaba Rocío Flores de todo esto.

Rocío sigue alejada de la televisión desde hace más de un año, pero no ha dejado a sus seguidores de Instagram sin una breve reacción a esta cancelación: la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores reconoce que le han llegado muchísimos mensajes durante las horas previas para que explicase su punto de vista. Sin embargo, sin profundizar en el proceso que tiene abierto contra el programa, asegura que Sálvame le ha causado mucho daño por la emisión de la docuserie de su madre.

"Al final, lo que me sale es dar las gracias. Recuerdo los inicios, cuando pasó lo que pasó... Todo eran mofas, risas, ridiculizarme... Tanto a mi como a todo mi núcleo. Decían que no podían con nosotros...", asegura la joven. Eso sí, prefiere no reírse del mal ajeno porque tiene "principios y valores. Cosa que vosotros [el equipo de Sálvame] habéis demostrado que no tenéis".

Para finalizar, sentencia esta noticia con una última reflexión: "se ha demostrado que el pequeño ha ganado al gigante. Esto es solo una batalla de todo lo que queda... Hay una frase que viene como anillo al dedo: morir matando. Esto es lo que ha pasado".