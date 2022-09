Robbie Williams en Barcelona 2023: precios, fechas y dónde comprar las entradas

El artista llegará a Barcelona el día 24 de marzo de 2023 al Palau Sant Jordi Se trata del único viaje que hará a España

Robbie Williams es uno de los artistas británicos que mayor éxito ha cosechado en su vida profesional. No es para menos, su magnetismo en los escenarios está lejos de toda duda y eso hace que auténticas legiones de sus fanáticos asistan en masa a los grandes espectáculos que ofrece. El próximo año uno de los escenarios escogidos para su actuación será el del Palau Sant Jordi en Barcelona.

De esta manera, la Ciudad Condal será el único lugar de España donde hará el concierto en ocasión de su "XXV Tour 2023" y aquí os contamos cómo os podéis hacer con vuestra entrada.

Con una capacidad para 17.000 espectadores, el Palau Sant Jordi vibrará con los grandes 'temazos' del mítico y carismático autor británico. No faltarán canciones como "Let Me Entertain You" o "No Regrets".

Su paso por Barcelona supone el antepenúltimo concierto de la gira.

CUANTO CUESTAN Y DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS PARA VER A ROBBIE WILLIAMS

Los precios oscilarán entre los 50 y los 128 euros y se podrán obtener a partir del viernes 30 de septiembre a las 10:00 horas (CEST) en la página web entradas.com.

Precio en grada: 50, 70, 80, 110 y 128 euros.

Precio en pista: 80 y 128 euros.