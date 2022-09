Risto Mejide adivinó su ruptura con Laura Escanes en un programa de podcast

Todo ocurrió en el podcast que ambos tenían juntos "Cariño, ¿pero qué dices?" Al final de su primera y única temporada Risto asegura que nada dura eternamente

La locura se ha desatado en las redes sociales después de Laura Escanes y Risto Mejide hayan anunciado a bombo y platillo que ya no están juntos. Incluso en una publicación de Instagram se atrevieron a dar la fecha de inicio de su relación y la fecha de finalización, como en los productos alimenticios “Consumir antes de: véase la tapa”. Esto ha provocado todo tipo de reacciones, desde tristeza hasta risas en los usuarios de las rede sociales.

Parece que Risto Mejide ya adivinó cual iba a ser el final de su relación con Laura después de un programa de Podcast que ambos tenían juntos. En el programa de ‘despedida’ de “Cariño, ¿pero qué dices?” el miembro del jurado de Got Talent y presentador de “Todo es mentira” declaró que no todo dura eternamente, porque un día llegará a casa y ella –Laura- no estará.

He de decir que la ruptura no me sorprende mucho porque cuando vi este tiktok me quedé flipando pic.twitter.com/Ur9KbymR6C — henry (@henryhenndrix) 25 de septiembre de 2022

Laura, visiblemente afectaba, decía que ahora mismo estaba muy triste y enfadada, pasando después a otro tema. La verdad es que la separación, más con un niño de por medio, ha sido toda una sorpresa que ha revolucionado las redes sociales. ¿Volverán? todo se verá en las próximas semanas y meses.