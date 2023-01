Risto Mejide acaba en el hospital tras las campanadas

El presentador se rompió un dedo, aunque no ha explicado cómo Mediaset tuvo una noche para olvidar en lo que se refiere a datos de audiencia

El año de Risto Mejide no ha sido el mejor. En agosto anunciaba la ruptura entre Laura Escanes y él con un hijo y ocho años de relación de por medio. Sin embargo, asegura que lo que le ha pasado tras las campanadas es la muestra de que "todo puede empeorar" ya que se ha roto un dedo.

La situación le ha servido a Risto para reflexionar sobre su pasado, presente y futuro en un momento tan simbólico como es el cambio de año. Así, el presentador de "Todo es mentira" aseguraba que le quedan "muchísimas cosas bonitas por delante".

“Acabar un año de mierda rompiéndome el dedo es mitad karma, mitad alegoría. Arranco 2023 con un souvenir que me recuerda día y noche que siempre todo puede empeorar. Que seguramente será mi penitencia por todo aquello que no he sabido hacer mejor. Y que, sin lugar a dudas, hay que seguir trabajando para mejorar como persona y como profesional. Quedan muchísimas cosas bonitas por delante. Y que nadie lo dude, ahí vamos a estar. Me quedan 19 dedos sanos que piden guerra. Y se la pienso dar. Feliz 2023, familia. Os quiero como quien no se conoce, pero se intuye” concluía la estrella de Mediaset después de asegurar que había hecho bien su trabajo y con pasión.

Lo cierto es que los resultados de audiencia de Mediaset en las campanadas de Nochevieja desde Torrejón de Ardoz fueron bastante calamitosos. Frente al triunfo incontestable de Atresmedia y los resultados buenos de La 1 de TVE, Risto y Mariló Montero no fueron capaces de levantar los datos en el último programa del año.