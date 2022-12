Rihanna y A$AP Rocky muestran por primera vez a su hija

La cantante y el rapero parecen llevar adelante su relación con bastante éxito La pareja atravesó una pequeña crisis hace unos meses

Rihanna y A$AP Rocky se han consolidado como una de las parejas más queridas del panorama musical y de la prensa rosa. Los dos artistas tienen vidas muy similares y llevaban años siendo amigos, lo que les ha hecho que fuera muy fácil dar el salto natural hacia una relación. Del fruto de esta ha surgido su primera hija, la cual cuenta ya con siete meses de edad. Aunque hasta ahora no había sido presentada a sus fans por parte de los padres.

La presentación no ha estado exenta de polémica ya que la pareja no ha querido dar detalles de su hija hasta ahora. En principio, querían que si se presentaba en sociedad fuera a través de algún medio afroamericano. Además, en declaraciones de 'RiRi', aseguran que no les preocupaba mucho este momento, ya que simplemente estaban "viviendo la vida" y "disfrutando" del nacimiento de su hija.

En cualquier caso, lo que está claro es que la niña es tan adorable como el resto de niños de su edad y se ha ganado el corazón no solo de sus padres, sino de buena parte del público del TikTok de la cantante.

Mientras tanto, A$AP Rocky está luchando por demostrar su inocencia después de haber sido involucrado en un asalto a mano armada en uno de los suburbios de Nueva York.