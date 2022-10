Revelan el "lado oscuro" del mítico actor Bill Murray

Una fuente del New York Post asegura que es mucho más oscuro de lo que se pensaba Acostumbra a tratar mal a sus compañeros y a excederse en el trato personal según esta fuente

Parece que algunas fuentes están tratando de cambiar la visión que tenemos del mítico actor Bill Murray. Así, el actor parece estar levantando cada vez a más personas en su contra por comportamientos realmente abusivos.

La producción del drama médico "Being Mortal" se detuvo después de que Murray fuera acusado de darle un beso a una mujer mucho más joven que trabajaba en el staff. Así, se excedió y Murray pagó a la mujer más de 100.000 dólares para mantener los detalles del incidente en secreto y evitar que la denuncia fuera a más.

"Estaba cero por ciento sorprendido cuando las noticias del incidente de 'Being Mortal' salieron a la luz. Lo único que me sorprendió es que no hubiera pasado antes" explicaba un productor que ha trabajado en múltiples ocasiones con Bill Murray: "Murray flirtea con la gente en el set y muchas veces va demasiado lejos. Besar a alguien con una máscara es ir muy lejos. Es la manera en la que se acerca a las mujeres, aunque no le he visto tocar a ninguna".

La fuente del periódico New York Post asegura que Bill Murray concibe que las mujeres realmente están para eso.