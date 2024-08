La contundente y viral respuesta de Selena Gómez a aquellos que comentan su físico

Selena Gómez ha llegado a su límite con los constantes comentarios sobre su físico, especialmente los relacionados con especulaciones sobre operaciones estéticas. La protagonista de ‘Solo asesinatos en el edificio' se pronunció a raíz de un vídeo de TikTok de 2023, en el que Marissa Barrionuevo, una creadora de contenido, analizaba las supuestas intervenciones estéticas de Gómez.

Marissa Barrionuevo es una influencer que basa su contenido en especular sobre los posibles retoques estéticos de las famosas, dado que trabaja como asistente personal en el consultorio de un cirujano plástico en Florida.

Casi un año después del vídeo, Selena Gómez se mostró muy firme al criticar este tipo de contenido que opina sobre los cuerpos de las mujeres, expresando su desagrado públicamente: “Honestamente, odio esto”. La actriz y cantante fue clara y contundente: "Sí, tengo bótox. Pero eso es todo. Dejadme en paz".

Además, explicó que durante los Globos de Oro de 2023, evento utilizado como referencia en el vídeo, estaba lidiando con un brote de Lupus, una enfermedad que padece. Su declaración subraya el impacto negativo de los juicios emitidos sobre el aspecto físico de las personas famosas.

Tras la reacción de Gómez, Marissa Barrionuevo se disculpó públicamente, afirmando que sus intenciones siempre habían sido buenas: "Te adoro y de verdad que tengo siempre la mejor de las intenciones, pero te pido perdón si esto te ha molestado de alguna manera. A nadie le debes el porqué no te ves igual que cuando eras adolescente o cuando tenías veinte años". Gómez aceptó la disculpa de manera comprensiva: "Te quiero. Y sé que esto no va solo de ti. Solamente es que a veces me pongo triste".