La respuesta de Ángel Cristo Jr. a la demanda de su madre, Bárbara Rey

Después de conocerse que Bárbara Rey habría tomado la decisión de demandar a su propio hijo, Ángel Cristo Jr., después de que este se sentara en un plató de televisión a hablar de ella y de su hermana, Sofía Cristo, por fin tenemos su reacción.

Tal y como ha confirmado el propio Ángel, no tiene miedo a esta denuncia: "No se han puesto en contacto conmigo. No tengo ningún miedo a la demanda de mi madre, ha sido una semana muy larga y he dormido muy poco", reconoce en el programa De Viernes.

El chico asegura que la decisión sí que le ha afectado, aunque no la tema demasiado: "en especial, lo que más me ha dolido son las amenazas de demanda. Supongo que lo que quiere es limpiar su nombre y por algún tema económico", palabras que una vez más no sentarán muy bien a la vedette.

Ángel Cristo Jr. asegura en el programa de Telecinco no tener ningún problema en sentarse ante un juez al lado de su madre porque tan solo está contando su vida: "Si ella quiere demandarme y quitarme dinero, allá con su conciencia. Ella sabe por qué hago esto. La diferencia entre ella y yo es que yo sé vivir con un sueldo de 1.000 euros".

¿La demanda animará al hijo de Bárbara Rey a callarse? En absoluto: "He contado una cuarta parte. Quedan muchas cosas por contar (...) y tengo pruebas de todo lo que he contado".