El relato de Wanda Nara al enterarse de su enfermedad: "Me voy a morir y no me lo dicen"

La presentadora de 'MasterChef Argentina' confirma su aterrador momento Un periodista aseguró que Wanda padece leucemia

Hace dos semanas corrieron los rumores de que Wanda Nara estaba atravesando un momento muy delicado en su vida. La presentadora de 'MasterChef Argentina' fue trasladada de urgencia al Sanatorio de Los Arcos en Buenos Aires tras un problema de salud.

La modelo tenía planeado un viaje para disfrutar de sus vacaciones, pero el pasado jueves, se vio obligada a pasar la noche en el hospital. Las alarmas sonaron cuando el periodista Jorge Lanata aseguró que Wanda Nara padece leucemia.

Ahora, dos semanas después, Ángel de Brito, el presentador de 'LAM', ha explicado que tuvo una conversación con Wanda en la que le explicó su diagnóstico: "Me confirma la enfermedad que está atravesando, claramente, con nombre y apellido, me la dijo. Pero sigo eligiendo que la diga ella. Lo va a contar Wanda, porque se lo pregunté".

Además, el periodista reveló cómo se enteró la modelo de su diagnóstico: "Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico". Wanda Nara explicó que recibió la biopsia el pasado jueves y que estaba desesperada por saber qué tenía: "Entraban enfermeras llorando (...) Me voy a morir y no me lo dicen", le comentó a Mauro Icardi.

La presentadora empezó con pequeños síntomas y se hizo un chequeo rutinario en el que le descubrieron valores anómados en los análisis de sangre: "En ese momento entré en pánico por no saber qué me estaba pasando, por los chicos... Se te cruza todo por la cabeza", explicó la argentina.

De Brito ha comentado que Wanda cuenta su relato de esta forma: "Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia, destruida. Mauro quería dejar el fútbol. Zaira se volvió de sus vacaciones. Mi mamá tirada por el piso. Sentí que se caía todo. Y me hice fuerte para que sientan todos que estaba bien, pero se me desmoronaba todo".