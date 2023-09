¡Relacionan a la supuesta amante de Neymar con Clara Chía!

El programa Amor y Fuego pone nombre a la chica

El nombre de Neymar Jr. no deja de estar de actualidad. El brasileño será padre dentro de poco de su primera hija junto a la modelo Bruna Biancardi, pero los problemas y rumores son una constante en su día a día.

Durante las últimas semanas, el futbolista ha sido cazado en actitud cariñosa con dos mujeres, una rubia y otra morena, en la Sala Apolo de Barcelona. Ahora, gracias al programa Amor y Fuego, conocemos el nombre de una de ellas.

Carola Gil sería la nueva 'amante' de Neymar Jr. según la información del programa, una joven que además guarda relación con dos personas muy conocidas por los seguidores de la prensa rosa futbolística.

Carola Gil sería una de las mejores amigas de Tini, la famosa cantante y actriz argentina. Además, sería ex compañera de trabajo de Clara Chía Martí, la actual pareja de Gerard Piqué. Eso sí, fueron compañeras cuando ambas trabajaban como camareras, no en la empresa del ex azulgrana.

Arrojando luz sobre este asunto, el periodista Jordi Martín aseguró en el citado programa que Neymar Jr. y Carola Gil mantendrían una relación intermitente desde hace varias semanas: "llevan muchos meses viéndose, Carola ha viajado a Paris varias veces para estar con él, estuvo incluso en su cumpleaños".

Bruna Biancardi, madre de la futura hija de Neymar Jr., vuelve a sentirse decepcionada tal y cómo ha explicado en redes sociales: "soy consciente de lo que pasó y nuevamente estoy decepcionada. En la recta final de mi embarazo mi enfoque y preocupaciones se dirigen exclusivamente a mi hija y eso es todo en lo que voy a pensar por el momento".