Las redes sociales se llenan de memes sobre la sesión de Shakira y Bizarrap

Se ha filtrado parte de la letra de la canción "Perdón que te salpique..."

"Esto es para que te notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique". Esta es la parte de la letra filtrada de la nueva sesión de Shakira y Bizarrap, una canción que se publicará dentro de poquitas horas y que promete ser historia de la música.

No obstante, los memes no han faltado: es evidente que esta parte del tema alude de forma indirecta a Gerard Piqué. Incluso el final, "perdón que te salpique", hace mención directa al ex marido de Shakira. El matrimonio ha acabado muy mal, no hay que ser linces para darse cuenta de eso, y tras Monotonía y Te felicito, esta es la tercera canción de la artista colombiana en utilizar su divorcio para llamar la atención de sus fans.

Lo que nos quiso decir Shakira poniendo como ubicación “House of Shakira” en la foto con Bizarrap: pic.twitter.com/MuT79ZxW3U — Jonny From The Block (@silapreto) 10 de enero de 2023

Bizarrap a Shakira cuando la llamó para hacer una session: https://t.co/d49QzOn5hn pic.twitter.com/47mQvmOInm — Alba Cordero (@sabordelrock) 10 de enero de 2023

Eso ha propiciado que los memes hayan sido una constante en redes sociales desde que se publicase el anuncio durante la noche de ayer. Memes en ocasiones muy trabajados y que sacan a relucir el sentido del humor de los tuiteros. ¿Cómo se habrá tomado Shakira ser el centro de la atención una vez más?