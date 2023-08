Las redes estallan contra Marta Riesco y Estefanía Carbajo tras defender a Rubiales

La entrega de premios del Mundial Femenino se vio empañada por un beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso La excolaboradora de Mediaset y la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' han dado su opinión

El pasado domingo 20 de agosto, la Selección Española Femenina de Fútbol logró hacerse con el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La entrega de premios se vio empañada por una polémica: Luis Rubiales dio un beso a Jennifer Hermoso. No solamente eso, y es que en el palco del estado de Sidney, estando acompañado de la reina Letizia y las máximas autoridades, se llevó las manos a la entrepierna. Un gesto obsceno que ha dado mucho que hablar.

El presidente de la RFEF ha sido denunciado por varios organismos por una conducta de abuso de poder y violencia sexual, algo que le ha puesto contra las cuerdas. Tras su negación a dimitir, el pasado sábado fue suspendido provisionalmente durante un período inicial de noventa días.

La polémica ha generado un fuerte debate: unos defienden a Rubiales tras los hechos cometidos, mientras que otros critican la actitud del canario y lamentan que aprovechó el triunfo y abusó de su poder.

Ahora, Marta Riesco, excolaboradora de Mediaset, ha defendido a Rubiales: "Creo que se ha montado un escándalo por algo que hacemos siempre con nuestros colegas o incluso compañeros". Estefanía Carbajo, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', también ha quitado hierro al asunto: "Ellos sabrán también la confianza que tienen entre ellos. La sociedad está hablando de un tema que no saben lo que hay puertas para dentro".

Estas opiniones no han gustado a varios usuarios de las redes sociales que no han dudado en criticar: "Son el claro ejemplo de porque es necesario tener cerebro", "La ignorancia es muy peligrosa", "Mientras haya mujeres así pues fíjate lo que podemos esperar de los hombres" o "Entre las dos no suman ni una neurona". La actriz Itziar Castro también ha explotado tras escuchar sus opiniones: "Las que no saben lo que hay de puertas para adentro son ellas!"