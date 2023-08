Las redes estallan contra Marta López tras un comentario sobre el beso de Rubiales y Jenni Hermoso

El pasado domingo, la Selección Española Femenina de Fútbol logró hacerse con el Mundial 2023 La celebración se vio empañada tras un polémico beso

El pasado domingo, la Selección Española Femenina de Fútbol logró hacerse con el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. El conjunto de Jorge Vilda hizo historia tras conseguir la primera estrella del equipo.

En la entrega de premios, Luis Rubiales dio un beso a Jennifer Hermoso, algo que ha sido muy criticado. El presidente de la Federación Española de Futbol pidió disculpas tras lo sucedido: "Tengo que disculparme. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Fue sin mala fe en un momento de máxima efusividad. Aquí no se entendía porque lo veíamos natural, pero fuera se ha formado un revuelo".

Tras el reparto de premios, en el vestuario, la jugadora confesó a través de un directo de Instagram que no le había gustado el gesto de Rubiales: "Eh, pero no me ha gustado, eh", dejó claro.

El tema está ocupando todos los titulares. Ahora, Marta López ha criticado que el tema se está sacando de contexto: "Yo creo que se ha ido de madre, pero al igual no ha sido correcto. Yo no vi en ningún momento a la chica diciendo que se siente agredida. Tampoco vi a la chica en ningún momento quitarse. Si fuera así, yo la apoyaría, pero si no, me parece que ha sido una cosa salida de contexto, que no ha sido correcto, pero nada más".

La colaboradora de Telecinco ha asegurado que muchas mujeres están aprovechando la situación para hacer campaña sobre el acoso: "La gente está apoyando la causa de las mujeres de manera equivocada. Están aprovechando de todo eso para decir que es que nos sentimos así. Yo siendo mujer, si alguien viene a darme un beso, me quito. Si hubiese sido así, ahí la apoyaría".

Las redes sociales han estallado tras la opinión de Marta López: "¡Qué asco de tía!", "No me puede dar más vergüenza ajena", "Eres una sinvergüenza" o "Las sandeces que dice Marta Lopez sobre el tema de Rubiales y el feminismo", entre otros muchos comentarios.