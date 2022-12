Las redes se ceban con Adri Contreras por este motivo

El periodista deportivo y creador de contenido se defiende de las acusaciones de un usuario de Twitter "Aunque no lo parezca, este tío es español", dijo un tuitero

"Aunque no lo parezca, este tío es español. La vergüenza ajena que está dando con tal de ganarse unos dólares a costa de un país que se la suda es acojonante. No se cómo no se le cae la cara de vergüenza". Con este tuit, Adri Contreras, receptor de estas palabras, no ha podido contenerse y ha respondido a su autor. El citado usuario de Twitter no comprende cómo el periodista deportivo y creador de contenido apoya a la selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022.

La reacción de Adri Contreras ha sido contundente y efectiva. "¿esta gente de verdad no se da cuenta que estoy viviendo un puto Mundial? ¿Qué quieren? ¿Que active el mundo autista en un estadio? ¿Que siendo creador de contenido ponga el móvil en modo avión? ¿O que vaya con la Holanda de Noopert? Es que de coña, tú".

Esta gente de verdad no se da cuenta que estoy viviendo un puto Mundial? Que quieren que active el modo autista en un estadio? Que siendo creador de contenido ponga el móvil en modo avión? O que vaya con la Holanda de Noopert? Es que es de coña tú 😂😂😂 https://t.co/u0NmTILiZj — Adri Contreras (@AdriContrerass) 11 de diciembre de 2022

Evidentemente, su enfado es mayúsculo y con razón: la experiencia de vivir en directo el Mundial de Qatar 2022 es impagable y Adri Contreras quiere hacerlo de la forma más inmersiva posible. Finalmente, zanja el asunto con un tuit aún más claro: "dice 'un país que se la suda'. Le mete cuatro cabezazos al teclado se inventa algo sobre mi vida que no tiene ni idea y se queda tan pancho el tipo. En fin. Si esta gente duerme mejor por las noches después de poner tuits así, yo me alegro os lo juro".