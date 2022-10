¿Cuándo recibirá el alta Kiko Rivera tras sufrir un ictus?

"Ha sido un susto tremendo", asegura el hijo de Isabel Pantoja Ha compartido unas palabras a través de Instagram agradeciendo el apoyo

Finalmente, todo parece indicar que el ictus que ha sufrido Kiko Rivera en las últimas horas se ha quedado en un susto, en uno muy grande, eso sí. Las primeras noticias apuntaban al estado crítico del hijo mayor de Isabel Pantoja, pero su mujer, Irene Rosales, tranquilizó a prensa y seguidores confirmando que el estado de salud de su marido era bueno: "se encuentra bien".

Ahora, después de 24 horas de preocupación, Kiko Rivera ha compartido en sus redes sociales un mensaje de cariño y agradecimiento dirigido a todos: "quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor, pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo".

También ha utilizado este texto para aclarar que no puede estar con su teléfono móvil, aunque confirma que ha recibido todos los mensajes de amor y preocupación, y por eso "quiero daros las gracias de todo corazón". También se ha referido al equipo médico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla: "me han cuidado y me han hecho sentir como en casa".

Esta publicación de Instagram, acompañada de su puño con un pulgar hacia arriba, podría significar que el alta de Kiko Rivera sería pronto (incluso este próximo lunes), pero tras un ictus, es importantísimo continuar con la recuperación en casa, y cambiar por completo los hábitos de vida.