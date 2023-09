La reacción de Tamara Gorro tras ser pillada con Ezequiel Garay

La pareja rompió el pasado mes de diciembre Llevaban 12 años de relación y tienen dos hijos en común

Ezequiel Garay y Tamara Gorro decidieron separarse hace poco más de un año tras 12 años de relación y dos hijos en común. Después de unas semanas alejados, decidieron darse una segunda oportunidad. Este regresó también tuvo fecha de caducidad, ya que el pasado mes de diciembre anunciaron que rompían de manera definitiva.

Desde entonces, ambos han mostrado a través de las redes sociales que continúan teniendo una muy buena relación, también por la custodia de sus hijos Shaila y Antonio.

El pasado martes, la cuenta de Instagram 'La Cuernis' desveló algunas imágenes de la pareja en Ibiza en las que se le ve muy unidos y sin la compañía de sus hijos, que están pasando unos días con su abuela. La influencer y el exfutbolista estarían disfrutando de unos días a solas en la isla para recuperar la llama de su amor.

Tras los rumores, la mostoleña quiso pronunciarse al respecto: "La Gorris si alguna vez os tiene que decir algo y así lo considere, aunque no tenga obligación, lo haré. ¿Vale?".

Aun así, este sábado han vuelto a pillar a la pareja en el aeropuerto, volviendo de la isla balear. "¡Vaya cazada! ¡Vaya cazada! Cuando tenga algo que considere que lo tengo que decir, lo haré. Ya me conocéis. Sabéis que no me gustan los juegos. No soy partícipe de eso. Cuando considere que tengo algo que decir, lo haré".

Tamara ha explicado que había pensado en decir algo a la familia virtual, porque "siempre me he caracterizado por decir algo", pero ha querido dejar el tema en el aire, ya que ha asegurado que si siguen preguntando, "al final me tiráis de la lengua...".