La reacción de Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne, a su recién anunciada paternidad

Si la maternidad de Ana Obregón fue una de las noticias del año, ahora lo es la paternidad de Bertín Osborne a la edad de 69 años. El cantante y presentador de Mi casa es la tuya ha sido el protagonista de la portada de la revista Lecturas de esta mañana, confirmándose que su actual pareja, la empresaria Gabriela Guillén de 32 años, estaba embarazada del sexto hijo del artista.

Evidentemente, tras este bombazo, la prensa ha buscado rápidamente la reacción de Fabiola Martínez, ex pareja de Bertín Osborne, quien ha sido muy escueta frente a la pregunta de los medios de comunicación: "que lo disfrute muchísimo (...). No me corresponde a mi aportar nada, que sea feliz", ha asegurado sin entrar en el juego ni caer en polémicas absurdas.

Sin embargo, Bertín Osborne sí que ha entrado de lleno en el ojo del huracán por sus primeras palabras tras confirmar que el embarazo ha sido accidental y que no está enamorado en absoludo de Gabriela Guillén, 37 años menor que él:

"Son accidentes que pasan día a día. Intentaré ayudar... Gabriela es una mujer muy buena, muy cariñosa, pero uno no puede decir que está enamorado, si no está enamorado", ha asegurado a través de la esRadio el cantante y presentador. Unas declaraciones que seguro incendian el verano aún más, al no darle la importancia que se merece el embarazo de su actual pareja.,