La reacción de Carmen Otte a la entrevista de Juan Ortega tras la cancelación de su boda

Muchos siguen recordando la espantada que protagonizó el torero Juan Ortega el día de su boda con Carmen Otte, a pesar de que la pareja a optado por guardar silencio hasta el momento en todo lo relativo al enlace.

El diestro, eso sí, habló recientemente con Herrera en Cope acerca de este suceso que irremediablemente es de interés público por su profesión. Una entrevista en la que Juan Ortega se disculpó públicamente con la que iba a ser su mujer.

Leticia Requejo, periodista de TardeAR, ha dado a conocer la reacción de Carmen Otte a esta primera entrevista. En resumen, la cardióloga no se siente afectada, pero estas palabras no le valen de nada. La colaboradora del programa de Telecinco añade que Otte ha sido conocedora de la charla, pero no ha cambiado su perspectiva acerca de lo ocurrido el día de su boda: no quiere saber nada de él y ha rechazado cualquier intento de comunicación a través de terceros.

"Están muy bien las disculpas públicas, ser elegante y no entrar en ciertos terrenos, pero no le vale", añade Leticia Requejo, quien asegura que Carmen Otte ha recuperado su rutina diaria y ha vuelto a su trabajo en un hospital de Sevilla.

Juan Ortega no dudó en elogiar a la que iba a ser su mujer, asegurando que es una persona extraordinaria: "Carmen y yo somos dos personas que nos queremos mucho, teníamos una relación muy buena, pero venía arrastrando una serie de dudas que no fui capaz de resolver".